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Матч между Медведевым и Чиличем перенесли из-за дождя

Матч между Медведевым и Чиличем в Хертогенбосе перенесли из-за дождя.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Четвертьфинальный матч турнира категории ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе между россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем перенесен из-за дождя.

Встреча изначально должна была пройти в четверг, но из-за дождя была перенесена на пятницу. 12 июня теннисисты провели на корте 1 час 17 минут, после чего матч по той же причине был приостановлен и вновь перенесен.

Игра продолжится в субботу. Первый сет выиграл Медведев со счетом 6:2, второй взял Чилич — 6:3. Победитель матча сыграет в полуфинале с поляком Камилем Майхшаком.