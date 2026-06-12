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Зверев: «Хочу играть еще десять лет»

Немецкий теннисист 3-я ракетка мира Александр Зверев рассказал о своей физической форме после победы на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Sport24

В финале Открытого чемпионата Франции 29-летний спортсмен обыграл итальянца Флавио Коболли и завоевал свой первый титул Большого шлема.

"Мне нравится работать. Мне нравится ходить в зал. Если бы я сегодня закончил с теннисом, я все равно продолжал бы тренироваться, потому что люблю это.

Да, победа на этом турнире дала огромную мотивацию, но я не поэтому так много работал. Мне просто нравится это делать. Если я не тренируюсь, я плохо себя чувствую.

Это не значит, что через несколько недель я выиграю Уимблдон, но я точно не перестану работать и не потеряю желание тренироваться. Я хочу играть еще десять лет", — сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.

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