Зверев: «Хочу играть еще десять лет»

В финале Открытого чемпионата Франции 29-летний спортсмен обыграл итальянца Флавио Коболли и завоевал свой первый титул Большого шлема.
"Мне нравится работать. Мне нравится ходить в зал. Если бы я сегодня закончил с теннисом, я все равно продолжал бы тренироваться, потому что люблю это.
Да, победа на этом турнире дала огромную мотивацию, но я не поэтому так много работал. Мне просто нравится это делать. Если я не тренируюсь, я плохо себя чувствую.
Это не значит, что через несколько недель я выиграю Уимблдон, но я точно не перестану работать и не потеряю желание тренироваться. Я хочу играть еще десять лет", — сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.