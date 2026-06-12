Беккер: «Теннисиста Зверева мы знаем, а что он за человек? Какие у него политические взгляды?»

"После вылета Янника Синнера Саша был главным фаворитом. На него было огромное давление, но две недели он с ним справлялся. Теперь возникает вопрос: кто такой Саша Зверев на самом деле? Теннисиста мы знаем, а что насчет человека? У него есть пятилетняя дочь — какой он отец? Какие у него политические взгляды? Как он живет вне корта? Читает ли он книги? Не знаю, комфортно ли ему в этой роли, но выбора у него нет: теперь он будет в центре внимания публики, хочет он этого или нет.
Вопрос будет в том, как он с этим справится. Откроется ли он немного, будет ли говорить о своих увлечениях, предпочтениях, хобби? Или он хочет, чтобы его воспринимали только как теннисиста? Когда ты суперзвезда — а Саша Зверев сейчас именно суперзвезда в теннисе, — нельзя делать вид, что личной жизни не существует. С этим надо иметь дело. Нельзя держать все в себе и вообще ничего не показывать.
Думаю, ему нужно по-другому разобраться со своим прошлым. Он хочет говорить только на темы, которые ему удобны, но этот мир так не работает: он для этого слишком известен. Наверняка он отличный отец и брат, но публика этого не знает! Зверев должен открыться — тогда в Германии его будут не только уважать, но и любить. Сейчас он на Эвересте, и должен воспользоваться этой возможностью, потому что второй такой может уже не быть.
В англоязычных медиа он мне нравится гораздо больше, чем в немецких. На английском он говорит обаятельно, смешно, показывает себя очень приятным человеком. А на немецком всегда есть какая-то сдержанность: две-три короткие фразы — и все", — цитирует Беккера Punto de Break.