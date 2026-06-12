Беккер: «Теннисиста Зверева мы знаем, а что он за человек? Какие у него политические взгляды?»

"После вылета Янника Синнера Саша был главным фаворитом. На него было огромное давление, но две недели он с ним справлялся. Теперь возникает вопрос: кто такой Саша Зверев на самом деле? Теннисиста мы знаем, а что насчет человека? У него есть пятилетняя дочь — какой он отец? Какие у него политические взгляды? Как он живет вне корта? Читает ли он книги? Не знаю, комфортно ли ему в этой роли, но выбора у него нет: теперь он будет в центре внимания публики, хочет он этого или нет.