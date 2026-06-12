Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болтер после победы над Рыбакиной: «Мой первый полуфинал в Queen’s Club — уже что-то особенное. Но мне хочется большего»

Кэти Болтер поделилась эмоциями от выхода в полуфинал в Queen’s Club. В четвертьфинале она обыграла Елену Рыбакину — 7:5, 2:6, 6:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

"Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне кажется, эта победа — во многом заслуга болельщиков, которые поддерживали меня сегодня вечером и не расходились.

Это было просто невероятно. Я говорила себе: верь в себя и иди вперед. Если не рискуешь — будешь жалеть о том, ради чего так долго работала.

Я победила, потому что доверилась своей игре и своей команде, которая всегда рядом и всегда толкает вперед. Я так горжусь сегодняшним днем. Атмосфера и поддержка трибун были просто потрясающими.

Я много лет наблюдала, как здесь играют мужчины. Получить возможность сыграть здесь самой — особенное ощущение. Спасибо, что сделали это возможным.

Мой первый полуфинал здесь — уже что-то особенное. Но мне хочется большего. Буду продолжать бороться и готовиться к завтрашнему дню", — сказала британка в интервью на корте.