Болтер после победы над Рыбакиной: «Мой первый полуфинал в Queen’s Club — уже что-то особенное. Но мне хочется большего»

"Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне кажется, эта победа — во многом заслуга болельщиков, которые поддерживали меня сегодня вечером и не расходились.
Это было просто невероятно. Я говорила себе: верь в себя и иди вперед. Если не рискуешь — будешь жалеть о том, ради чего так долго работала.
Я победила, потому что доверилась своей игре и своей команде, которая всегда рядом и всегда толкает вперед. Я так горжусь сегодняшним днем. Атмосфера и поддержка трибун были просто потрясающими.
Я много лет наблюдала, как здесь играют мужчины. Получить возможность сыграть здесь самой — особенное ощущение. Спасибо, что сделали это возможным.
Мой первый полуфинал здесь — уже что-то особенное. Но мне хочется большего. Буду продолжать бороться и готовиться к завтрашнему дню", — сказала британка в интервью на корте.