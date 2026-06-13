Зверев о первых днях после победы на «Ролан Гаррос»: «Праздновали до семи утра, в 11 уже начались дела»

— Где сейчас чемпионский кубок?
— Настоящий кубок я мог подержать минут пять, а мне дали копию. Она сейчас со мной.
— Кому досталось больше поцелуев — кубку, девушке или собаке?
— Собаке. Мишке. Он целует меня охотнее всех. Кубок, конечно, тоже был особенным — этот поцелуй я не забуду. Но из живых существ меня больше всех любит целовать мой пес (смеется).
— Как прошли дни после победы?
— Праздновали до семи утра. В 11 уже начались дела — фотосессии с кубком, встречи c журналистами. Вторник был единственным более-менее свободным днем. В среду утром я прилетел сюда, а потом лечу в Галле.
— В каком состоянии — физическом и моральном — вы приедете в Галле?
— Мне нужно сначала прийти в себя. Вернуться к привычному ритму и спокойно подготовиться к турниру. Я занимался столькими другими вещами, что о Галле еще не думал.
— Может ли победа на «Ролан Гаррос» придать вам крылья и на траве?
— Победа на «Шлеме» помогает в любом случае (смеется). Думаю, я в лучшей форме, чем в прошлом году, и на «Уимблдоне» тоже могу что-то показать, — сказал Зверев в интервью немецкому Eurosport.
Зверев и Россия — есть ли связь?
Зверев ставил себе уколы в финале «Ролан Гаррос». Он первый чемпион «Шлема» с диабетом.
Путь Зверева: от 3 порванных связок до титула «Ролан Гаррос».