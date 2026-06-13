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Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира в Штуттгарте

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл в полуфинале турнира категории ATP 250 в немецком Штуттгарте, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший третий номер посева, в полуфинальном матче встречался с девятой ракеткой планеты американцем Тейлором Фритцем.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Бублика с итоговым счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Александр совершил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех заработанных.

Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире в Германии. Ранее, с парном разряде ATP 250 Бублик в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом снялся с матча второго круга.