Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира в Штуттгарте

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший третий номер посева, в полуфинальном матче встречался с девятой ракеткой планеты американцем Тейлором Фритцем.
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Бублика с итоговым счетом 4:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Александр совершил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех заработанных.
Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире в Германии. Ранее, с парном разряде ATP 250 Бублик в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом снялся с матча второго круга.