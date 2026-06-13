Медведев не смог выйти в финал турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
В полуфинальном матче Медведев (8-я ракетка мира) уступил поляку Камилу Майхшаку (76) со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Медведев провел вторую игру за сутки. Ранее он не смог не закончить в пятницу четвертьфинальный матч против хорвата Марина Чилича (47) из-за дождя. Встреча завершилась в субботу победой россиянина со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
30-летний Майхшак впервые в карьере сыграет в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперником поляка станет австралиец Алекс де Минаур (6).