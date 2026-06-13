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Мама Коболли: «В детстве он часто меня злил — однажды я даже погналась за ним по улице с веником»

Франческа Нери, мама десятой ракетки мира Флавио Коболли, рассказала о его детстве.

Все о звездах российского тенниса

— В детстве Флавио хотел стать футболистом и даже занимался в академии «Ромы». Был ли какой-то конкретный момент, когда он понял, что его судьба — теннис?

— До 13 лет он совмещал и то и другое: один день занимался одним, другой — другим. Мы старались не навязывать ему свой выбор. В какой-то момент нагрузка стала слишком большой, и он сам принял решение.

— А в футбол он хорошо играл?

— Думаю, да, хотя не мне об этом судить. Но в теннисной среде он чувствовал себя комфортнее, чем в футбольной.

— Эдоардо Бове — близкий друг вашего сына.

— Они вместе играли и в теннис, и в футбол, познакомились еще в детстве на корте.

— Вы видели, как он упал (в феврале 2025-го Бове пережил сердечный приступ во время матча — Спортс«“)?

— Как мама, я очень испугалась, это было очень страшно. Но теперь он всегда подходит ко мне на матчах — на Кубке Дэвиса он сидел рядом со мной.

— Расскажите о последнем случае, когда он вас разозлил.

— В детстве он часто меня злил. Если он что-то решил, то идет до конца, и это видно и на корте. Однажды, много лет назад, я даже погналась за ним по улице с веником.

— Почему?

— Он мне дерзил: всему есть предел. И учиться он никогда особенно не хотел. С учебой у него всегда было не очень.