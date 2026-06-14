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Радукану: «Финал турнира в Лондоне будет очень тяжелым»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в финал турнира WTA 500 в Лондоне.

Все о звездах российского тенниса

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в финал турнира WTA 500 в Лондоне.

"Думаю, сейчас во мне смесь адреналина, но это падение в полуфинале было тяжелым. Я чувствовала, что была в довольно хорошей позиции в матче, а на траве такие вещи могут случиться.

Падение немного выбило меня из колеи, но, если честно, это снимает давление. Йович играет невероятно хорошо, она сеяная, у нее был отличный сезон, а я, честно говоря, только начинаю.

Думаю, финал будет очень тяжелым, но поддержка и эта атмосфера безумны, так что любой шанс сыграть перед публикой меня очень заряжает", — цитирует 23-летнюю спортсменку BBC.

В полуфинале 42-я ракетка мира победила американку Иву Йович (19-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:2, 6:2. В финале Радукану встретится с хорваткой Донной Векич.

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