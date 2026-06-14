Мария Шарапова: «Никаких оправданий, когда тренажерный зал в отеле выглядит как самая красивая оранжерея ???»

«Никаких оправданий, когда тренажерный зал в отеле выглядит как самая красивая оранжерея ???», — подписала видео Шарапова.
Мирра повторяет Шарапову — буквально!
Все чемпионки «Большого шлема» из России.
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Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше