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Мария Шарапова: «Никаких оправданий, когда тренажерный зал в отеле выглядит как самая красивая оранжерея ???»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова поделилась видео с тренировки в тренажерном зале Domaine des Etangs, Auberge Collection — загородного отеля во Франции.

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«Никаких оправданий, когда тренажерный зал в отеле выглядит как самая красивая оранжерея ???», — подписала видео Шарапова.

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