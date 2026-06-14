Радукану после финала в Queen’s Club: «На грунте результаты не приходили, но я продолжала работать. Здорово увидеть, что это принесло плоды»

Я очень за это благодарна. Видеть, сколько людей болеют за меня и поддерживают, невероятно важно. По ходу сезона результаты не всегда складываются. Ты читаешь и слышишь о себе разные вещи. Но когда играешь дома, то снова понимаешь, сколько на самом деле людей тебя поддерживают. Для меня это очень много значит.