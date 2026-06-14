Радукану после финала в Queen’s Club: «На грунте результаты не приходили, но я продолжала работать. Здорово увидеть, что это принесло плоды»

— Обидное поражение сегодня, но в целом неделя получилась невероятной. Какое место этот турнир занимает в вашей карьере? Понятно, что был US Open, но где бы вы поставили эту неделю?
— Думаю, эта неделя была по-настоящему особенной. Играть дома — это ни с чем не сравнимое чувство. Я была просто поражена атмосферой и той поддержкой, которую получала всю неделю. Честно говоря, мне даже трудно было в это поверить. Да, я знаю, что играю дома, но реальность все равно превосходит любые ожидания.
Я очень за это благодарна. Видеть, сколько людей болеют за меня и поддерживают, невероятно важно. По ходу сезона результаты не всегда складываются. Ты читаешь и слышишь о себе разные вещи. Но когда играешь дома, то снова понимаешь, сколько на самом деле людей тебя поддерживают. Для меня это очень много значит.
— Когда вы дошли до финала в Клуж-Напоке, болезнь пришлась на самый неподходящий момент и выбила вас из колеи на несколько месяцев. Могли ли вы представить, что так быстро снова окажетесь в финале?
— Да, для меня этот сезон нельзя назвать особенно насыщенным — я сыграла не так много матчей. Но если подумать, что я уже вышла в два финала, чего не удавалось сделать много лет, то это определенно стоит отметить. Это хорошее достижение, и я им горжусь.
Конечно, сейчас поражение воспринимается очень болезненно. Проживу сегодня эти эмоции, но постараюсь довольно быстро оставить это позади.
— Насколько эта неделя изменила ваш взгляд на оставшуюся часть травяного сезона и на «Уимблдон»? Или ваше отношение осталось бы таким же независимо от результатов здесь?
— Последние месяцы я хорошо тренировалась. Каждый день делала одну и ту же работу. На грунте результаты не приходили, но я продолжала выкладываться на максимум. Даже когда не хотелось, даже когда была расстроена результатами, я все равно продолжала работать.
Было здорово увидеть, что эта работа принесла плоды на этой неделе.
Перед «Уимблдоном» всегда хочется провести как можно больше матчей на траве. Эта неделя получилась очень полезной: я сыграла пять матчей на этом покрытии. Это определенно большой плюс.
Теперь нужно взять с собой то, что работало, проанализировать то, что не получилось, и использовать этот опыт уже на следующем турнире, — сказала Радукану на пресс-конференции.