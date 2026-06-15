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Рыбакина — о первой строчке в мировом рейтинге: «Нужно сосредоточиться на себе»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как оценивает свои шансы на первую строчку в мировом рейтинге.

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Источник: Getty Images

На данный момент она является второй ракеткой мира, уступая белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Нужно сосредоточиться на себе. А потом, что будет, посмотрим», — приводит слова Рыбакиной журналист Бен Ротенберг.

Также Рыбакина ответила на вопрос о хейтерах. Напомним, что на прошлой неделе она удалила свою страницу в социальных сетях после поражения во четвертьфинале турнира в Лондоне от британки Кэти Бултер.

«Обычно я не обращаю на это столько внимания, но в тот момент это было действительно очень много», — добавила Рыбакина.

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