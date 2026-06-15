Рыбакина — о первой строчке в мировом рейтинге: «Нужно сосредоточиться на себе»

На данный момент она является второй ракеткой мира, уступая белорусской теннисистке Арине Соболенко.
«Нужно сосредоточиться на себе. А потом, что будет, посмотрим», — приводит слова Рыбакиной журналист Бен Ротенберг.
Также Рыбакина ответила на вопрос о хейтерах. Напомним, что на прошлой неделе она удалила свою страницу в социальных сетях после поражения во четвертьфинале турнира в Лондоне от британки Кэти Бултер.
«Обычно я не обращаю на это столько внимания, но в тот момент это было действительно очень много», — добавила Рыбакина.
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