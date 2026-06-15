Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко о возвращении Серены: «Это круто, люди этого хотели»

Арина Соболенко высказалась о том, что еще не выигрывала турниры на траве. На этой неделе первая ракетка мира сыграет в Берлине.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— На траве у вас были полуфиналы и финалы, но титулов пока нет. Насколько близки вы сейчас к своей лучшей игре на этом покрытии?

— Не знаю почему, но титул на траве я пока действительно не выиграла. Хороший вопрос.

Мне очень нравится играть на траве, и я вижу, насколько это покрытие подходит моей игре. Возможно, дело в том, что из-за календаря я провожу на траве всего два турнира в году и просто не успеваю получить достаточно игровой практики.

Но при этом я чувствую себя на этом покрытии комфортно и считаю, что могу добиваться здесь успеха. Посмотрим, может быть, именно этот год станет особенным.

— Что думаете о возвращении Серены Уильямс?

— Это круто, люди этого хотели. Она яркая личность, за ней всегда интересно наблюдать.

Ее возвращение вызовет большой интерес к теннису и привлечет к нашему виду спорта еще больше внимания. Поэтому я рада видеть ее снова на корте, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Серена Уильямс — снова теннисистка!

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше