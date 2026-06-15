Соболенко о возвращении Серены: «Это круто, люди этого хотели»

— На траве у вас были полуфиналы и финалы, но титулов пока нет. Насколько близки вы сейчас к своей лучшей игре на этом покрытии?
— Не знаю почему, но титул на траве я пока действительно не выиграла. Хороший вопрос.
Мне очень нравится играть на траве, и я вижу, насколько это покрытие подходит моей игре. Возможно, дело в том, что из-за календаря я провожу на траве всего два турнира в году и просто не успеваю получить достаточно игровой практики.
Но при этом я чувствую себя на этом покрытии комфортно и считаю, что могу добиваться здесь успеха. Посмотрим, может быть, именно этот год станет особенным.
— Что думаете о возвращении Серены Уильямс?
— Это круто, люди этого хотели. Она яркая личность, за ней всегда интересно наблюдать.
Ее возвращение вызовет большой интерес к теннису и привлечет к нашему виду спорта еще больше внимания. Поэтому я рада видеть ее снова на корте, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Серена Уильямс — снова теннисистка!