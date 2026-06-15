Блинкова о том, зачем учит языки: «Они помогают мне улучшать отношения с игроками и наслаждаться жизнью в туре»

— У меня со многими прекрасные отношения: даже если я не всегда понимаю их речь, они всегда очень добры, пытаются говорить четче и медленнее. Вот рядом с нами довольно известный китайский журналист, он брал у меня интервью на турнире в Пекине, мы попрощались на том, что он сказал: «Аня, через год поговорим снова, проверим твой прогресс, твой уровень». А я ему: «Спасибо, конечно, за давление!» Так что теперь у меня нет другого выхода.
— Китайский — сейчас главный язык, который учите?
— Стараюсь улучшать одновременно еще испанский и итальянский. Испанский как раз очень подтянула в этом году, особенно на турнире в Боготе, в Колумбии. Познакомилась с некоторыми местными теннисистками, играла пару с девушкой из Аргентины — поэтому много говорила по-испански на той неделе. Была так рада, получилось улучшить отношения с ними.
Что вас настолько мотивирует учить языки?
— Языки вообще в первую очередь помогают мне как раз улучшать отношения с игроками, с их командами, с родителями. Очень часто родители теннисистов не говорят по-английски, а я могу с ними общаться.
Еще языки очень помогают наслаждаться жизнью в туре, хорошо проводить время, не зацикливаться на результатах. Я поэтому свою жизнь в туре особенно люблю, обожаю разговаривать с иностранцами. И хочу продолжать как можно дольше.
— Но учить китайский — это же вообще другая планета, другой мир, не то что более-менее похожие европейские языки.
— Китайский — это целый океан, да.
— Как ощущается этот вау-эффект, когда девушка из Европы вдруг может в Китае дать интервью на китайском? В том числе на камеру или прямо на корте.
— Кайф, конечно. Но, если честно, люди часто скрывают свою реакцию. Не могу сказать, что все на меня там смотрят с вытаращенными глазами. Хотя, конечно, всем нравится, когда иностранец пытается говорить на языке носителя. Поэтому я улучшила отношения со многими иностранцами, завела много новых друзей. Самый большой для меня кайф — вот в этом. А чтобы все были удивлены, не замечаю.
Когда давала интервью в Китае, зарегистрировалась в китайских соцсетях: в RedNote, в Weibo. И получала очень много положительных комментариев: «Ой как хорошо ты говоришь по-китайски, молодец, мы твои фанаты», «Приезжай еще, мы будем за тебя болеть». Это очень приятно, конечно, — сказала Блинкова в интервью Спортсу«».
На 7 языках говорит наша теннисистка — теперь еще и на китайском! Интервью полиглота.