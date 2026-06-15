Блинкова о том, зачем учит языки: «Они помогают мне улучшать отношения с игроками и наслаждаться жизнью в туре»

— У меня со многими прекрасные отношения: даже если я не всегда понимаю их речь, они всегда очень добры, пытаются говорить четче и медленнее. Вот рядом с нами довольно известный китайский журналист, он брал у меня интервью на турнире в Пекине, мы попрощались на том, что он сказал: «Аня, через год поговорим снова, проверим твой прогресс, твой уровень». А я ему: «Спасибо, конечно, за давление!» Так что теперь у меня нет другого выхода.