Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко вышла на 9-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 87-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Белоруска сравнялась по этому показателю с третьей по длительности серией Штеффи Граф и вышла на девятое место в истории.

В топ-8 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:

Граф — 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);

Серена Уильямс — 186 (2013−2016);

Мартина Навратилова — 156 (1982−1985);

Эшли Барти — 114 (2019−2022);

Крис Эверт — 113 (1976−1978);

Граф — 94 (1995−1997);

Моника Селеш — 91 (1991−1993);

Навратилова — 90 (1985−1987).

«Когда папа умер, я стала ходить в церковь чаще». 7 уроков Арины Соболенко.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше