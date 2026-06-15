Соболенко вышла на 9-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Белоруска сравнялась по этому показателю с третьей по длительности серией Штеффи Граф и вышла на девятое место в истории.
В топ-8 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:
Граф — 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);
Серена Уильямс — 186 (2013−2016);
Мартина Навратилова — 156 (1982−1985);
Эшли Барти — 114 (2019−2022);
Крис Эверт — 113 (1976−1978);
Граф — 94 (1995−1997);
Моника Селеш — 91 (1991−1993);
Навратилова — 90 (1985−1987).
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