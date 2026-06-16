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Соболенко высказалась о возвращении Серены Уильямс

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала возвращение Серены Уильямс в профессиональный теннис.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Рейтинг Букмекеров

Белорусская теннисистка считает, что появление 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» снова привлечёт дополнительное внимание к туру.

«Это здорово, люди этого хотели. Она яркая личность, за ней всегда интересно наблюдать. Её возвращение вызовет большой интерес к теннису и привлечёт ещё больше внимания к нашему виду спорта. Поэтому я рада снова видеть её на корте», — приводит слова Соболенко TennisRatio.

Ранее Серена Уильямс вернулась в тур после четырёхлетней паузы. Американка сыграла в парном разряде с канадкой Викторией Мбоко на турнире WTA 500 в Лондоне. В первом круге Мбоко и Уильямс победили Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф, однако позднее снялись с соревнований из-за травмы Виктории.

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