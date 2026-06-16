Соболенко высказалась о возвращении Серены Уильямс

Белорусская теннисистка считает, что появление 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» снова привлечёт дополнительное внимание к туру.
«Это здорово, люди этого хотели. Она яркая личность, за ней всегда интересно наблюдать. Её возвращение вызовет большой интерес к теннису и привлечёт ещё больше внимания к нашему виду спорта. Поэтому я рада снова видеть её на корте», — приводит слова Соболенко TennisRatio.
Ранее Серена Уильямс вернулась в тур после четырёхлетней паузы. Американка сыграла в парном разряде с канадкой Викторией Мбоко на турнире WTA 500 в Лондоне. В первом круге Мбоко и Уильямс победили Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф, однако позднее снялись с соревнований из-за травмы Виктории.