Хачанов проиграл в первом круге на турнире в Халле

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6 в пользу Куинна, который занимает 66-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов является 18-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа.