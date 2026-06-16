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Хачанов проиграл в первом круге на турнире в Халле

Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Халле.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Итану Куинну в первом круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6 в пользу Куинна, который занимает 66-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов является 18-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа.

Во втором круге Куинн сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Сонего.