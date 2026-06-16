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Зверев вышел во второй круг турнира в Халле

Зверев обыграл Копршиву и вышел во второй круг турнира в Халле.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.

В матче стартового раунда Зверев (3-я ракетка мира) обыграл чеха Вита Копршиву (64) со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

Зверев провел свой первый матч с момента победы в финальном матче «Ролан Гаррос» против итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) 7 июня.

Во втором круге соперником Зверева станет соотечественник Янник Ханфманн (59).

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