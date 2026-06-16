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Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Галле

В первом круге россиянин победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 4-м номером. У Этчеверри не было номера посева. Во втором круге россиянин сыграет с французом Терансом Атманом (без номера посева).

Медведеву 30 лет, он занимает 8-е место в рейтинге ATP, россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Этчеверри 26 лет, он является 30-й ракеткой мира, на его счету один титул ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2023).

Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. В прошлом году его победителем стал представитель Казахстана Александр Бублик. Из россиян соревнование трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

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