Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Берлине

В матче первого круга 44-летняя Уильямс и 29-летняя Мухова проиграли мексиканке Гильяне Ольмос и новозеландке Эрин Рутлифф со счетом 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут.
Уильямс вернулась на корт в июне после четырехлетнего перерыва. Ранее американка приняла участие в парном турнире категории WTA 500 в Лондоне, где вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко дошла до второго раунда и завершила выступление из-за снятия канадки из-за травмы.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три — в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 «Шлемов» в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два — в миксте.