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Серена Уильямс: «Моя дочь Олимпия сказала, что мне стоит сыграть с Винус на “Уимблдоне”. А она всегда права»

Серена Уильямс рассказала, почему решила сыграть на «Уимблдоне» в паре с Винус Уильямс. Последний раз они выступали на этом турнире вместе в 2016-м, когда взяли титул.

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Источник: Спортс‘’

— Сегодня объявили, что вы и Винус получили wild card в парную сетку «Уимблдона». Что для вас значит вернуться туда вместе с сестрой?

— Думаю, будет весело. Моя дочь Олимпия сказала, что мне стоит сыграть с Винус на «Уимблдоне». А она всегда права, так что я такая: «Окей» (смеется). Она сказала: «Мама, тебе надо сыграть с Винус». Но она очень серьезная, умная, даже мудрая, это слово подходит больше. Так что я ответила: «Хорошо, Олимпия. Посмотрим, получится ли у нас», — рассказала Серена на пресс-конференции турнира в Берлине.

Дочери Серены Олимпии 8 лет.