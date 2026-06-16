Серена Уильямс: «Моя дочь Олимпия сказала, что мне стоит сыграть с Винус на “Уимблдоне”. А она всегда права»

— Думаю, будет весело. Моя дочь Олимпия сказала, что мне стоит сыграть с Винус на «Уимблдоне». А она всегда права, так что я такая: «Окей» (смеется). Она сказала: «Мама, тебе надо сыграть с Винус». Но она очень серьезная, умная, даже мудрая, это слово подходит больше. Так что я ответила: «Хорошо, Олимпия. Посмотрим, получится ли у нас», — рассказала Серена на пресс-конференции турнира в Берлине.