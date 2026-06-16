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Серена — в ответ на вопрос о том, хотела бы она получить wild card на «Уимблдон» в одиночке: «А вы бы хотели, чтобы я его забрала?»

Серена Уильямс прокомментировала возможность сыграть на «Уимблдоне» в одиночке. Ранее 44-летняя американка и ее сестра Винус получили wild card в парную сетку.

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Источник: Спортс‘’

— Еще остался один wild card в одиночке. Вы бы хотели его получить?

— О боже, там еще остался? Еще что-то осталось?

— Был один.

— То есть мне лучше пойти потренироваться? (смеется).

— Вам это было бы интересно? Его все еще можно получить.

— А вы бы хотели, чтобы я его забрала?

— Конечно я бы хотел.

— Считаете, я готова к одиночке?

— Думаю, да. Выглядит так, будто вы тренировались, много двигались по корту — я смотрел, как вы бегали из стороны в сторону. Но как считаете вы? Это важнее.

— Думаю, важно, как считаете вы (смеется).

— Вы готовы к одиночке, как мне кажется.

После этого Серена обратилась к Каролине Муховой, с которой играла пару в Берлине. Чешка ответила, что она хотела бы, чтобы Серена сыграла.

— Посмотрим. Надо поработать.

— Но время на принятие решение подходит к концу.

— Да, это правда.

— Вы бы подняли руку?

— Это вопрос часа, да? Не знаю, не знаю. Я думала, почему… Я не знаю, — сказала американка на пресс-конференции.