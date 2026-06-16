Серена — в ответ на вопрос о том, хотела бы она получить wild card на «Уимблдон» в одиночке: «А вы бы хотели, чтобы я его забрала?»

— Еще остался один wild card в одиночке. Вы бы хотели его получить?
— О боже, там еще остался? Еще что-то осталось?
— Был один.
— То есть мне лучше пойти потренироваться? (смеется).
— Вам это было бы интересно? Его все еще можно получить.
— А вы бы хотели, чтобы я его забрала?
— Конечно я бы хотел.
— Считаете, я готова к одиночке?
— Думаю, да. Выглядит так, будто вы тренировались, много двигались по корту — я смотрел, как вы бегали из стороны в сторону. Но как считаете вы? Это важнее.
— Думаю, важно, как считаете вы (смеется).
— Вы готовы к одиночке, как мне кажется.
После этого Серена обратилась к Каролине Муховой, с которой играла пару в Берлине. Чешка ответила, что она хотела бы, чтобы Серена сыграла.
— Посмотрим. Надо поработать.
— Но время на принятие решение подходит к концу.
— Да, это правда.
— Вы бы подняли руку?
— Это вопрос часа, да? Не знаю, не знаю. Я думала, почему… Я не знаю, — сказала американка на пресс-конференции.