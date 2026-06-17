Короли вне игры: Синнер и Алькарас освободили путь Медведеву

В прошлом году россиянин, конечно, провалил Уимблдон, уступив в первом же круге, но тогда он вообще выиграл всего один матч на четырех Шлемах. Зато в 2024-м и 2023-м Медведев добирался в Лондоне до полуфинала, причем два года назад выбил в четвертьфинале Синнера, а затем взял первый сет у Алькараса. Сейчас в лайв-рейтинге россиянин девятый, но с учетом отсутствия на Уимблдоне Алькараса этого хватает для первой восьмерки посева. Она гарантирует отсутствие встреч с другими игроками топ-8 до четвертьфинальной стадии — то есть относительно лайтовую турнирную сетку.