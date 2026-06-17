Короли вне игры: Синнер и Алькарас освободили путь Медведеву

Нынешний сезон на травяных кортах проходит в мужском теннисе в атмосфере безвластия. Его кульминацией должен стать Уимблдонский турнир, который пройдет в пригороде Лондона с 29 июня по 12 июля. Но назвать фаворитов британского мейджора практически невозможно. У обоих лидеров тура последних лет — итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса — большие проблемы со здоровьем. А третья ракетка мира Александр Зверев из Германии в принципе не силен в выступлении на газонах. Это дает редкий шанс другим теннисистам из топ-10 — в особенности россиянину Даниилу Медведеву и сербскому ветерану Новаку Джоковичу. Последний попытается наконец реализовать мечту, выиграв в 39 лет рекордный, 25-й титул Большого шлема.
Проблемы фаворитов
Алькарас и Синнер в прошлом сезоне провели между собой на турнирах Большого шлема три финала из четырех. Но сейчас ситуация изменилась. Карлос, который еще в начале года был лидером мирового рейтинга и выиграл Australian Open, не выступает с апреля из-за травмы запястья. Из-за повреждения испанец пропустил турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а затем — «Ролан Гаррос». Сроки его возвращения в тур по-прежнему неизвестны. На этой неделе Алькарас должен пройти очередное медицинское обследование, однако предстоящий Уимблдон, по всей видимости, пройдет без испанской звезды.
Карлоса беспокоит воспаление в левой руке. Если говорить конкретнее, то проблема в ее мышцах-пронаторах, которые отвечают за вращение кисти. Подходить к лечению в подобных ситуациях нужно бережно, ведь если запустить травму или форсировать возвращение, возрастает риск перехода повреждения в хроническое. А это прямой путь к досрочному завершению карьеры. Только в последние годы из-за таких травм рано закончили с теннисом Доминик Тим и Хуан Мартин дель Потро.
Синнер минувшей весной собрал грунтовые титулы, но на кортах «Ролан Гаррос» Яннику стало плохо в матче с Хуан-Мануэлем Серундоло. Сначала большинство болельщиков списало всё на жару в Париже (больше 30 градусов в тени) и тепловой удар, однако сам Синнер на пресс-конференции сказал, что проблема не в погоде: «Я страдал, чувствовал головокружение. Пытался подать на матч, но энергии не было. Всё тело было безжизненным. Не помню, когда в последний раз чувствовал такую слабость».
Также итальянец отметил, что много выступал перед «Ролан Гаррос», а в ночь накануне рокового матча второго круга плохо спал. После фиаско в Париже Янник решил не заявляться на турниры на траве, кроме Уимблдона, чтобы как следует восстановиться физически и ментально. В начале июня стало известно, что Синнер прошел обследование в миланской клинике. Результаты тестов достоянием общественности не стали, так что можно лишь гадать, что именно произошло с ним и как он себя чувствует сейчас.
Козыри Медведева и Джоковича
Едва ли действующий чемпион Уимблдона откажется играть в Лондоне, но его форма вызывает опасения. Даже если Янник будет в порядке физически, больше месяца без турнирной практики и без игрового ритма — большая проблема. Если итальянец будет готов плохо и не дойдет до решающих стадий, это предоставит шанс остальным топ-игрокам. Ждать успеха Зверева не приходится — Александр дальше ⅛ финала в Лондоне никогда не проходил, да трава в целом для него наименее успешное покрытие. А вот оснований поверить в успех Даниила Медведева и Новака Джоковича намного больше.
В прошлом году россиянин, конечно, провалил Уимблдон, уступив в первом же круге, но тогда он вообще выиграл всего один матч на четырех Шлемах. Зато в 2024-м и 2023-м Медведев добирался в Лондоне до полуфинала, причем два года назад выбил в четвертьфинале Синнера, а затем взял первый сет у Алькараса. Сейчас в лайв-рейтинге россиянин девятый, но с учетом отсутствия на Уимблдоне Алькараса этого хватает для первой восьмерки посева. Она гарантирует отсутствие встреч с другими игроками топ-8 до четвертьфинальной стадии — то есть относительно лайтовую турнирную сетку.
А еще Уимблдон-2026 может оказаться последним шансом на 25-й Шлем для Новака Джоковича. Карлоса нет, форма Янника под вопросом, половина остальных топов и талантливой молодежи играет на траве куда хуже, чем на харде или на грунте. Сам легендарный теннисист уже давно освоил все секреты выступления на газоне, с 2011 года выиграв Уимблдон семь раз! Если серб завоюет здесь еще один титул, то сравняется с Роджером Федерером, которому сейчас принадлежит рекорд в мужском теннисе — восемь побед на Уимблдоне в одиночном разряде.
Артем Тайманов, Олег Шамонаев