Кончита Мартинес вспомнила о первых впечатлениях от Мирры Андреевой

«Здорово, что она выиграла первый “Шлем”. Думаю, у нее еще огромный потенциал для роста, и это очень радует. Но я не говорила с самого начала, что она всех порвет, всех обыграет, станет первой ракеткой мира и выиграет все. Я чуть более осторожна», — отметила Мартинес.