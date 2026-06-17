Кончита Мартинес вспомнила о первых впечатлениях от Мирры Андреевой

По словам Мартинес, ее впечатлили не только игровые качества Андреевой, но и характер теннисистки.
«Я увидела очень талантливую девочку. Увидела невероятную волю к победе. У нее были потрясающие удары: отличный бэкхенд, хорошая подача, а смэш меня просто поразил», — сказала Мартинес в интервью «Больше».
Испанский специалист отметила, что уже на одном из первых совместных турниров обратила внимание Андреевой на потенциал ее форхенда.
«Я ей еще на втором нашем турнире сказала: “Твой форхенд станет таким же грозным оружием, как и бэкхенд”. С этим ударом у нее было больше трудностей, но сейчас мы видим: когда она хорошо настраивается, ее форхенд прекрасен. Она может выполнять много ударов навылет», — добавила тренер.
Мартинес подчеркнула, что Андреева по-прежнему может прибавлять в разных компонентах, в том числе в игре у сетки.
«Здорово, что она выиграла первый “Шлем”. Думаю, у нее еще огромный потенциал для роста, и это очень радует. Но я не говорила с самого начала, что она всех порвет, всех обыграет, станет первой ракеткой мира и выиграет все. Я чуть более осторожна», — отметила Мартинес.