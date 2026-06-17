Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

Сегодня Елене Рыбакиной исполнилось 27 лет.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

У казахстанки 13 титулов WTA, два из них она взяла на тысячниках (в Индиан-Уэллс и Риме в 2023-м). Рыбакина — чемпионка «Уимблдона»-2022 и Australian Open-2026, а также итогового турнира-2025.

Наивысшая позиция Рыбакиной в рейтинге — вторая строчка.

С 2018-го Рыбакина, ранее представлявшая Россию, стала выступать за Казахстан.

Сегодня также исполнилось 29 лет Александру Бублику.

Он чемпион девяти одиночных турниров ATP и финалист парного «Ролан Гаррос»-2021 (вместе с Андреем Голубевым). Лучший результат Бублика на одиночных «Больших шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2025.

Сейчас Бублик 11-я ракетка мира, его лучший рейтинг — десятая строчка.

Бублик представляет Казахстан с 2016-го. До этого он выступал за Россию.

Почему Рыбакина выиграла Australian Open.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика.