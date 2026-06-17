Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

У казахстанки 13 титулов WTA, два из них она взяла на тысячниках (в Индиан-Уэллс и Риме в 2023-м). Рыбакина — чемпионка «Уимблдона»-2022 и Australian Open-2026, а также итогового турнира-2025.
Наивысшая позиция Рыбакиной в рейтинге — вторая строчка.
С 2018-го Рыбакина, ранее представлявшая Россию, стала выступать за Казахстан.
Сегодня также исполнилось 29 лет Александру Бублику.
Он чемпион девяти одиночных турниров ATP и финалист парного «Ролан Гаррос»-2021 (вместе с Андреем Голубевым). Лучший результат Бублика на одиночных «Больших шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2025.
Сейчас Бублик 11-я ракетка мира, его лучший рейтинг — десятая строчка.
Бублик представляет Казахстан с 2016-го. До этого он выступал за Россию.
Почему Рыбакина выиграла Australian Open.
«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика.