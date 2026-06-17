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В Италии в честь первой ракетки мира Синнера назвали астероид

Астероид в главном поясе между Марсом и Юпитером получил имя Янника Синнера.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Астероид, расположенный в главном поясе между Марсом и Юпитером, получил имя итальянского теннисиста Янника Синнера, сообщает агентство ANSA со ссылкой на Международный астрономический союз.

Астероид был открыт 10 марта 2003 года группой итальянских астрономов. Инициатива назвать его в честь Синнера исходила от первооткрывателей небесного тела — астрономов Фабрицио Бернарди и Мауры Томбелли. Рабочая группа по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза утвердила присвоение ему имени первой ракетки мира. Официальное название объекта — «(120097) Janniksinner».

«Мы хотели посвятить этот астероид Яннику Синнеру не только за его выдающиеся спортивные достижения, благодаря которым Италия вышла на вершину мирового тенниса, но и за те ценности, которые он воплощает как на корте, так и за его пределами: стойкость, честную игру и абсолютную преданность своему делу», — приводит слова Бернарди и Томбелли ANSA.

Синнеру 24 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В активе итальянца 29 титулов ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема и два титула на итоговом турнире ATP.

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