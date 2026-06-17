В Италии в честь первой ракетки мира Синнера назвали астероид

«Мы хотели посвятить этот астероид Яннику Синнеру не только за его выдающиеся спортивные достижения, благодаря которым Италия вышла на вершину мирового тенниса, но и за те ценности, которые он воплощает как на корте, так и за его пределами: стойкость, честную игру и абсолютную преданность своему делу», — приводит слова Бернарди и Томбелли ANSA.