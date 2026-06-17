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Арина Соболенко победила Екатерину Александрову в ⅛ финала турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой в матче второго круга турнира в Берлине.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA, подтвердила статус фаворита и обеспечила себе участие в следующей стадии соревнований на травяном покрытии.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Александрова, являющаяся 19-й ракеткой мира, подала навылет шесть раз, совершила четыре двойные ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из пяти имевшихся. Для теннисисток это была девятая очная встреча в туре.

Букмекеры считали Соболенко явным фаворитом данного противостояния. Коэффициент на победу первой ракетки мира составлял 1.22, тогда как возможный успех Александровой оценивался котировкой 4.30.

В четвертьфинале турнира в Германии Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Николой Бартунковой.

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