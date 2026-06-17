Неожиданное преображение Радукану: сменила тренера, нашла бойфренда и почти выиграла титул

«Я знаю его уже очень давно, больше десяти лет. У нас отличная химия в отношениях в формате тренер — игрок. Это было видно каждый раз, когда мы работали вместе», — говорила она о возобновлении сотрудничества со специалистом на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».