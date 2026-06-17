Неожиданное преображение Радукану: сменила тренера, нашла бойфренда и почти выиграла титул

Чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану заметили во время романтической прогулки с новым молодым человеком. Папарацци засняли пару после поражения спортсменки в финале турнира WTA-500 в Лондоне от Донны Векич со счетом 0:6, 6:7. Однако это далеко не все перемены в жизни теннисистки.
Отношения не отрицает
Как отмечает The Sun, пару запечатлели во время неспешной послеобеденной прогулки по парку Баттерси на юго-западе Лондона. Произошло это на следующий день после поражения Радукану в финале пятисотника. Несмотря на неудачный результат, Эмма, по сообщениям СМИ, находилась в приподнятом настроении и постоянно смеялась.
Особенно забавной эта новость выглядит после прошлогодних жалоб Радукану на папарацци в Лондоне.
«Я была с братом моей лучшей подруги, и мы собирались на регби. Конечно, они вырезали из кадра мою лучшую подругу. Остались только я и этот парень. Я просто не видела папарацци. Так что это, очевидно, жутковато», — признавалась тогда спортсменка.
Но теперь отрицать новые отношения точно бессмысленно.
Ветер других перемен
Сезон Эмма начинала в статусе 29-й ракетки мира. И стартовал он хорошо: в феврале спортсменка дошла до финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, где уступила Соране Кирсте.
Затем случился невероятный спад: за всю весну Радукану одержала только одну победу в первом круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе и потерпела пять поражений. Виновата в этом и болезнь, из-за которой британка не выступала почти два месяца.
«У нас отличные отношения, поэтому смогли обсудить все честно и открыто. В итоге он сказал: “Слушай, я не думаю, что все развивается так, как мы оба хотим”. Это он решил прекратить сотрудничество. Думаю, были вопросы, по которым мы не сошлись», — цитировал теннисистку Sky Sports.
Как стало известно позже, Эмма вернулась к Эндрю Ричардсону. С ним спортсменка выигрывала US Open-2021. К слову, тот титул «Большого шлема» до сих пор остается единственным в коллекции Радукану.
«Я знаю его уже очень давно, больше десяти лет. У нас отличная химия в отношениях в формате тренер — игрок. Это было видно каждый раз, когда мы работали вместе», — говорила она о возобновлении сотрудничества со специалистом на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».
Правда, Открытый чемпионат Франции для 23-летней теннисистки завершился уже в первом круге. Но травяной сезон она начала мощно, выйдя в финал того самого лондонского пятисотника.
«Я бы не сказала, что это возвращение прежней меня. Скорее вы видите новую Эмму», — радовалась отличному результату Радукану.
Прекрасные изменения после ужасной весны.
Максим Клементьев