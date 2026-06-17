Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Галле

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Теранса Атмана в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 4-м номером. У Атмана не было номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет против немца Даниэля Альтмайера, попавшего в основную сетку благодаря специальному приглашению со стороны организаторов.
Медведеву 30 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Атману 24 года, он располагается на 53-й позиции в мировом рейтинге. Француз не завоевывал титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше первого круга.
Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. В прошлом году его победителем стал представитель Казахстана Александр Бублик, который проиграл на старте текущего розыгрыша. Из россиян соревнование трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).