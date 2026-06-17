«Хочу увидеть завтрашние заголовки: “Бадоса нападает на Циципаса”. Он это заслужил». Бадоса высказалась о расставании с Циципасом

После Мадрида мне пришлось взять паузу, психологически было слишком тяжело. Я не могла найти выход, хотя делала все, что могла. Год назад я была в топ-10, и видеть, где я сейчас, непросто. Это профессиональная сторона. В личной жизни тоже было непросто — пришлось убрать из жизни много всего.