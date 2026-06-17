«Хочу увидеть завтрашние заголовки: “Бадоса нападает на Циципаса”. Он это заслужил». Бадоса высказалась о расставании с Циципасом

"Я пережила много расставаний в жизни, я принимаю их и понимаю, что все так, как есть. Но когда вокруг происходят токсичные вещи, все становится гораздо сложнее, чем при обычном расставании.
Можно сохранить хорошие отношения с бывшими, потому что это обычные люди, и отношения могут оставаться нормальными. Но когда это не так… Дальше объяснять не нужно. Вы каждый день видите, что другой человек все усложняет.
После Мадрида мне пришлось взять паузу, психологически было слишком тяжело. Я не могла найти выход, хотя делала все, что могла. Год назад я была в топ-10, и видеть, где я сейчас, непросто. Это профессиональная сторона. В личной жизни тоже было непросто — пришлось убрать из жизни много всего.
Наконец, уже несколько месяцев я нахожусь в здоровой среде, но избавиться от всего токсичного вокруг было непросто. Но иногда женщинам приходится через это проходить, и сейчас я снова чувствую себя сильной".
Уходя из пресс-рума, Бадоса сказала: «Теперь хочу увидеть завтрашние заголовки: “Бадоса нападает на Циципаса”. А затем добавила: “Ну, он это заслужил!”.