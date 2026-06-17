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Алькарас тренируется на корте в академии в Мурсии

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас готовится к возвращению в академии в Мурсии. На данный момент он бьет по мячу только левой рукой.

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Ранее сообщалось, что испанец на этой неделе пройдет осмотр у врача — при благоприятном результате он начнет полноценные тренировки.

Испанец получил травму запястья на турнире в Барселоне и не будет играть как минимум до американской серии.

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