Алькарас тренируется на корте в академии в Мурсии

Ранее сообщалось, что испанец на этой неделе пройдет осмотр у врача — при благоприятном результате он начнет полноценные тренировки.
Испанец получил травму запястья на турнире в Барселоне и не будет играть как минимум до американской серии.
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