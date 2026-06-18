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Соболенко выиграла 400-й матч за карьеру в WTA-туре

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Соцсети

Ранее Соболенко выиграла у россиянки Екатерины Александровой со счетом 6:4, 6:4.

Эта победа стала 400-й для Соболенко в WTA-туре за карьеру.

Среди действующих теннисисток выше Соболенко идут Каролина Плишкова (412 побед), Анастасия Павлюченкова (435), Элина Свитолина (450), Вера Звонарева (469), Виктория Азаренко (573), а также сестры Уильямс — Винус (802) и Серена (849).

Для попадания в топ-10 по победам в истории Соболенко необходимо выиграть еще 338 игр, чтобы сравняться с Линдсей Дэвенпорт.

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