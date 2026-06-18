Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Халле

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл своего соотечественника Янника Ханфмана во втором круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу третьей ракетки мира Зверева. Ханфман занимает 59-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.
В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем встречи между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и итальянцем Маттиа Беллуччи.
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