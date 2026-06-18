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Синнер приехал на «Уимблдон»

Действующий чемпион «Уимблдона» Янник Синнер прибыл на турнир за полторы недели до старта.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Итальянец поднялся на трибуну и сфотографировал Центральный корт.

«Янник наслаждается моментом ?‍↕️?», — подписали видео организаторы турнира.

«Уимблдон»-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.

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