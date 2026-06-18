Синнер приехал на «Уимблдон»

Итальянец поднялся на трибуну и сфотографировал Центральный корт.
«Янник наслаждается моментом ?↕️?», — подписали видео организаторы турнира.
«Уимблдон»-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.
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