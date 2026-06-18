Вавринка о недовольстве призовыми на ТБШ: «Сейчас есть проблема с календарем — важнее было бы решить ее»

— Я не совсем в курсе происходящего. Может быть, потому что завершаю карьеру в конце года. Я читаю прессу, как и все. Думаю, это важная тема. Теннис — большая и сложная структура с турнирами «Большого шлема», ITF, ATP, WTA. Трудно собрать всех вместе и найти что-то, что будет хорошо для всех в целом. Ведь каждый хочет свой кусок пирога, и игроки тоже. Желание теннисистов из топ-10 не то же самое, что у игроков второй сотни. Думаю, эта тема была актуальна еще лет 20 назад и даже до меня.