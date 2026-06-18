Вавринка о недовольстве призовыми на ТБШ: «Сейчас есть проблема с календарем — важнее было бы решить ее»

Ранее представители топ-20 ATP и WTA выступили с заявлением, в котором выразили разочарование распределением призовых на «Ролан Гаррос». На прошлой неделе The Times сообщила, что игроки рассматривают возможность бойкота микста на US Open.
— На «Ролан Гаррос» было много разговоров о протестах игроков из-за призовых. Не мог бы ты поделиться своими мыслями на этот счет?
— Я не совсем в курсе происходящего. Может быть, потому что завершаю карьеру в конце года. Я читаю прессу, как и все. Думаю, это важная тема. Теннис — большая и сложная структура с турнирами «Большого шлема», ITF, ATP, WTA. Трудно собрать всех вместе и найти что-то, что будет хорошо для всех в целом. Ведь каждый хочет свой кусок пирога, и игроки тоже. Желание теннисистов из топ-10 не то же самое, что у игроков второй сотни. Думаю, эта тема была актуальна еще лет 20 назад и даже до меня.
Сейчас у тенниса есть большая проблема с календарем. Если посмотреть на молодое поколение и не очень молодое, в топ-20, топ-30 очень много травмированных игроков. Я считаю, что календарь слишком плотный и насыщенный. Он просто вынуждает теннисистов играть почти каждый турнир. Думаю, важнее было бы решить именно эту проблему, — сказал Вавринка в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.
Жалобы на невыносимый календарь — уже база тенниса. Все правда так плохо?
Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых — хотя получает миллионы.