Французского теннисиста оштрафовали за мат в интервью

Инцидент произошел после матча первого круга, в котором француз обыграл своего соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте после встречи Муте произнес семь матов, несмотря на то, что журналистка просила его не использовать подобные слова.