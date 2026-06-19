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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине после победы над Бартунковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила чешку Николу Бартункову в четвертьфинале турнира в Берлине со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча проходила на травяном покрытии и завершилась волевой победой первой ракетки мира после проигрыша в стартовом сете. Соболенко сумела переломить ход матча на тай-брейке второй партии и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнований в Германии.

Соперницы провели на корте 2 часа 24 минуты. Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA, выполнила девять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми попыток. Бартункова, находящаяся на 62-й позиции мирового рейтинга, восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17.

Перед началом встречи Соболенко считалась явным фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу белорусской спортсменки составлял 1.1, в то время как успех чешской теннисистки оценивался котировкой 6.5.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

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