Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине после победы над Бартунковой

Встреча проходила на травяном покрытии и завершилась волевой победой первой ракетки мира после проигрыша в стартовом сете. Соболенко сумела переломить ход матча на тай-брейке второй партии и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнований в Германии.
Соперницы провели на корте 2 часа 24 минуты. Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA, выполнила девять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми попыток. Бартункова, находящаяся на 62-й позиции мирового рейтинга, восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17.
Перед началом встречи Соболенко считалась явным фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу белорусской спортсменки составлял 1.1, в то время как успех чешской теннисистки оценивался котировкой 6.5.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.