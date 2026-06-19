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Даниил Медведев уступил 81-й ракетке мира в четвертьфинале турнира ATP в Галле

Россиянин уступил в трех сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу Альтмайера, попавшего в основную сетку благодаря специальному приглашению со стороны организаторов. У Медведева был 4-й номер посева. В полуфинале немец сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (без номера посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (2-й номер посева).

Медведеву 30 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Альтмайеру 27 лет, он располагается на 81-й строчке мирового рейтинга. Немец не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. В прошлом году его победителем стал представитель Казахстана Александр Бублик, который проиграл на старте текущего розыгрыша. Из россиян соревнование трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

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