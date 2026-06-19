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Тиафу отыграл три матчбола у Оже-Альяссима и впервые с 2023-го вышел в полуфинал на траве

Фрэнсис Тиафу вышел в полуфинал турнира в Галле.

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Источник: Спортс‘’

Он обыграл четвертую ракетку ракетку мира Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (12). На тай-брейке решающего сета он отыграл три матчбола.

Американец впервые с июня 2023-го вышел в полуфинал на траве. Тогда он дошел до этой стадии в Штутгарте. В целом он сыграет в полуфинале на уровне ATP 23-й раз в карьере.

Тиафу одержал 15-ю победу над соперником из топ-10 и вторую на этом турнире. В первом круге он прошел Флавио Коболли. Он впервые одержал несколько побед над топ-10 в рамках одного турнира.

Дальше он встретится с Даниэлем Альтмайером.