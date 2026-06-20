Зверев проиграл Фрицу в ½ финала турнира в Халле

В ½ финала третья ракетка мира проиграл американцу Тейлору Фрицу, занимающему девятую строчку в рейтинге ATP.
Встреча, которая продлилась 2 часа 44 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.
Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия Зверева, который уступил Фрицу в седьмом матче кряду.
Соперником Фрица в финале Турнира в Халле будет победитель матча Даниэль Альтмайер — Фрэнсис Тиафо.
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