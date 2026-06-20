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«Уимблдон» сообщил игрокам о местоположении камер на турнире

Организаторы «Уимблдона» разослали игрокам письмо, в котором сообщили, где на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета расположены камеры.

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Всего внутри находится десять камер: четыре направлены на тренировочные корты и зону для разминки, две расположены в тренажерном зале, по одной поместили в двух проходах, у раздевалок, у зоны высадки транспорта и в ресторане. Камеры также будут отмечены на карте.

В письме сообщается, что цель команды операторов турнира, которые будут отбирать кадры для эфиров — «показать игроков с позитивной стороны, относясь к ним с уважением».

Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

Напомним, во время Australian Open в трансляцию попали кадры того, как Коко Гауфф разбивала ракетку. После этого многие теннисисты критиковали турниры за отсутствие предупреждений о камерах.

«Мы не животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают». Игроков достали камеры на Australian Open.