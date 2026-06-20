«Уимблдон» сообщил игрокам о местоположении камер на турнире

Всего внутри находится десять камер: четыре направлены на тренировочные корты и зону для разминки, две расположены в тренажерном зале, по одной поместили в двух проходах, у раздевалок, у зоны высадки транспорта и в ресторане. Камеры также будут отмечены на карте.