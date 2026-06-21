Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лаки-лузеры Фонсека и Альтмайер вышли в финал парного турнира в Галле

Жоао Фонсека и Даниэль Альтмайер обыграли Флавио Коболли и Бена Шелтона в ½ финала парного пятисотника в Галле — 7:6 (6), 6:7 (14), 11−9.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Для бразильца и немца это первый совместный турнир. Они попали в сетку как лаки-лузеры — после отказа Ника Кириоса и Маттиа Беллуччи.

За титул они поборются с Тео Аррибажем и Албано Оливетти.