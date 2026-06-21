Лаки-лузеры Фонсека и Альтмайер вышли в финал парного турнира в Галле

Для бразильца и немца это первый совместный турнир. Они попали в сетку как лаки-лузеры — после отказа Ника Кириоса и Маттиа Беллуччи.
За титул они поборются с Тео Аррибажем и Албано Оливетти.
Жоао Фонсека и Даниэль Альтмайер обыграли Флавио Коболли и Бена Шелтона в ½ финала парного пятисотника в Галле — 7:6 (6), 6:7 (14), 11−9.
Для бразильца и немца это первый совместный турнир. Они попали в сетку как лаки-лузеры — после отказа Ника Кириоса и Маттиа Беллуччи.
За титул они поборются с Тео Аррибажем и Албано Оливетти.