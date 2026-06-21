«Были огромные проблемы с уровнем сахара». Зверев объяснил поражение в Галле неисправным датчиком глюкозы

После победы на «Ролан Гаррос» Александр Зверев приехал на турнир в Галле в приподнятом настроении. Однако продолжить триумфальное шествие не смог — в полуфинале его в трех сетах остановил американец Тэйлор Фритц — 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.
После матча немец рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли незадолго до выхода на корт. Он столкнулся с серьезным сбоем в работе датчика глюкозы — из-за ошибочных показаний Александру пришлось корректировать уровень сахара прямо по ходу встречи.
«Чувствовал себя ужасно»
Зверев с детства живет с диабетом первого типа и пользуется прибором для измерения уровня сахара в крови. По словам теннисиста, в этот раз устройство почему-то завысило данные.
«Используемый мной датчик показывал совершенно неверные значения, очень высокие, хотя на самом деле они были низкими. Поэтому я ввел гораздо больше инсулина, чем следовало», — приводит слова третьей ракетки мира Punto de Break.
Это серьезно повлияло на самочувствие Александра в матче с Тэйлором. В первом сете при счете 4:3 в пользу американца Зверев взял медицинский тайм-аут. После вызова врача он ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся и продолжил встречу.
«В первые 45 минут матча мне пришлось употребить около 350 граммов сахара. Чувствовал себя ужасно. Именно поэтому я физически оказался не готов ко второму сету, да и в третьем было очень тяжело», — сказал Александр.
По словам теннисиста, за девять лет использования подобных датчиков он никогда не сталкивался с настолько серьезной ошибкой.
«Если вы пересмотрите матч, то увидите, я постоянно пил глюкозные напитки один за другим. Если кто-то выпьет огромное количество газировки во время игры, он, очевидно, не почувствует себя хорошо. Мне приходилось это делать, иначе уровень сахара оставался бы слишком низким», — добавил Зверев.
Фритц остается неудобным соперником
Несмотря на проблемы с датчиком, немец отказался искать оправдания и признал превосходство соперника. Для Зверева это поражение стало уже седьмым подряд в матчах против Фритца. Американец вновь подтвердил репутацию одного из самых опасных игроков на траве и заслуженно вышел в финал турнира, где, правда, уступил соотечественнику Фрэнсису Тиафо.
«Нужно признать, Тейлор заслужил победу. Он сыграл лучше меня, был свежее, быстрее двигался. В последних матчах Фритц действительно выглядел сильнее. Но в этот раз я чувствовал, мой теннис был достаточно хорош. Просто физически я не смог показать это на корте», — подчеркнул Александр.
Несмотря на поражение, Зверев покидает Галле с оптимизмом. По его словам, неделя на траве подтвердила, что он находится в хорошей форме. «Я показал хороший теннис на траве. Провел несколько качественных матчей — это самое главное. Уже думаю об Уимблдоне», — добавил теннисист.
Максим Слекишин