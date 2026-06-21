«Были огромные проблемы с уровнем сахара». Зверев объяснил поражение в Галле неисправным датчиком глюкозы

«Нужно признать, Тейлор заслужил победу. Он сыграл лучше меня, был свежее, быстрее двигался. В последних матчах Фритц действительно выглядел сильнее. Но в этот раз я чувствовал, мой теннис был достаточно хорош. Просто физически я не смог показать это на корте», — подчеркнул Александр.