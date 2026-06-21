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Носкова стала победительницей турнира в Берлине после победы над Пегулой

Линда Носкова выиграла турнир в Берлине, обыграв американку Джессику Пегулу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Финальный матч на травяном покрытии продолжался ровно два часа. Победа чешской теннисистки стала неожиданностью, так как букмекеры перед началом встречи отдавали предпочтение её сопернице.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Носкова за матч выполнила 11 эйсов и допустила восемь двойных ошибок. Чешская теннисистка, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, реализовала три брейк-пойнта из восьми. Пегула, четвертая ракетка мира, подала навылет 14 раз при одной двойной ошибке и сумела использовать две возможности из семи для взятия подачи соперницы.

Букмекеры считали Пегулу фаворитом встречи. На победу американской теннисистки предлагали коэффициент 1.56, в то время как успех Носковой оценивался котировкой 2.42.

Победа в Германии принесла представице Чехии титул турнира в Берлине. В обновленном рейтинге WTA теннисистка получит дополнительные очки, а в её карьере этот трофей стал очередным достижением в одиночном разряде. В следующем матче на турнире в Бад-Хомбурге Носкова сыграет против Габриэлы Рузе.

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