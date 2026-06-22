Тони Надаль: «Полагаю, мы наблюдаем последний сезон в карьере Джоковича»

В 2026 году Джокович в полуфинале Australian Open победил итальянца Янника Синнера, но в финале проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» серб в 3-м круге уступил бразильцу Жоао Фонсеке.
"Он продолжает выступать, чтобы попытаться выиграть еще один Большой шлем. Иначе какой интерес в этом был бы у теннисиста, который уже выиграл все? Поэтому я полагаю, что мы наблюдаем его последний сезон.
Перед «Ролан Гаррос» меня спросили, вижу ли я Джоковича победителем турнира. Я ответил, что нет. Не потому, что не считаю его достаточно сильным, а потому что годы идут.
Тебе нужно играть каждые два дня, да еще и пятисетовые матчи, а организм восстанавливается уже не так. Движение уже не то, ты немного опаздываешь — и все это отражается на игре", — сказал Тони Надаль ESPN.