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Тони Надаль: «Полагаю, мы наблюдаем последний сезон в карьере Джоковича»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, выразил мнение, что рекордсмен по титулам Большого шлема 39-летний серб Новак Джокович проводит свой последний сезон в карьере.

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Источник: Getty Images

В 2026 году Джокович в полуфинале Australian Open победил итальянца Янника Синнера, но в финале проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» серб в 3-м круге уступил бразильцу Жоао Фонсеке.

"Он продолжает выступать, чтобы попытаться выиграть еще один Большой шлем. Иначе какой интерес в этом был бы у теннисиста, который уже выиграл все? Поэтому я полагаю, что мы наблюдаем его последний сезон.

Перед «Ролан Гаррос» меня спросили, вижу ли я Джоковича победителем турнира. Я ответил, что нет. Не потому, что не считаю его достаточно сильным, а потому что годы идут.

Тебе нужно играть каждые два дня, да еще и пятисетовые матчи, а организм восстанавливается уже не так. Движение уже не то, ты немного опаздываешь — и все это отражается на игре", — сказал Тони Надаль ESPN.

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