Франсиско Серундоло об отношениях с братом: «Между нами нет соперничества или зависти — только любовь и взаимная поддержка»

В матче за титул аргентинец обыграл Томми Пола — 6:7 (4), 6:3, 6:4.
— На церемонии награждения вы рассказывали историю о том, как ваш отец впервые прилетел к вам на турнир за пределами Аргентины. Можете подробнее об этом рассказать?
— Мама путешествует довольно часто. Она старается приезжать на турниры, когда мы с братом играем вместе, чтобы увидеть нас обоих одновременно. Потому что в остальное время мы постоянно в разъездах и редко бываем дома.
А вот папа раньше путешествовал, но после моего рождения перестал летать. Он очень боится самолетов и просто не мог с этим справиться.
В прошлом году он начал терапию и стал работать над своим страхом. На прошлой неделе он говорил, что приедет на травяной сезон. Он всегда любил Лондон и травяные корты, но никогда здесь не был.
Мы с братом и сестрой отвечали ему: «Пап, пока ты не окажешься в самолете, мы тебе не поверим» (улыбается).
Они вылетели вчера вечером. Я знал, что приземлятся в Лондоне примерно в 14:30. Понимал, что если матч получится коротким, то они не успеют добраться до клуба. Но если игра затянется, шанс был.
На самом деле я увидел их только после матча, когда пошел праздновать победу со своей командой в углу корта. Во время игры я даже не заметил, что они уже тут.
Теперь мне самому интересно узнать, когда именно они появились — на последнем гейме, за два гейма до конца или еще раньше. По ходу матча я их просто не увидел.
— Сейчас кажется, что братья Серундоло переживают отличный период в туре. Ваш брат обыграл Синнера на «Ролан Гаррос», дошел до четвертого круга и вошел в топ-50, а вы выиграли титул в Queen’s Club. Какие у вас отношения?
— У нас прекрасные отношения. Мы всегда друг друга поддерживаем. Между нами нет соперничества или зависти — только любовь и взаимная поддержка.
Я всегда желаю ему только лучшего, и он делает то же самое для меня.
Я очень рад тому, как он играет в последние месяцы. Он заметно прибавил, продолжает прогрессировать. Он невероятно любит теннис и очень много работает.
Победить Синнера, дойти до четвертого круга «Ролан Гаррос», войти в топ-50 — нет большего повода для гордости.
То, что сейчас мы оба одновременно находимся в топ-50 и показываем такие результаты, — это просто фантастика. Надеюсь, впереди нас ждет еще много ярких моментов вместе, — сказал Серундоло на пресс-конференции.