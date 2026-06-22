Синнер об отсутствии Алькараса на «Уимблдоне»: «Теннису нужен Карлос. Желаю ему скорейшего восстановления»

— Последние несколько лет вы и Карлос Алькарас подталкиваете друг друга вперед, делите между собой крупнейшие титулы и формируете новую эпоху мужского тенниса. Каково было играть без своего главного соперника на «Ролан Гаррос» и теперь на «Уимблдоне»?
— Как я уже много раз говорил, теннису нужен Карлос.
Желаю ему скорейшего восстановления. Я знаю, что рядом с ним отличная команда, которая поддержит его и поможет вернуться на корт.
— Вы возвращаетесь на «Уимблдон» в статусе действующего чемпиона. Это как-то влияет на ваш настрой или вы подходите к турниру так же, как и к любому другому?
— Подхожу точно так же.
Я всегда говорю, что мы ничего не защищаем — мы всегда идем за новым результатом. Надеюсь, так будет и на этот раз.
Я понимаю, что это длинный турнир, и очень многое будет зависеть от старта. На траве я еще не сыграл ни одного официального матча, поэтому первый, а возможно и несколько первых матчей будут непростыми.
Но если мне удастся пройти этот этап, я знаю, что вместе с победами вернутся уверенность на траве и хорошие ощущения от игры.
Сейчас наша задача — найти хороший ритм на этом покрытии, а дальше посмотрим, как сложится турнир.
— На «Уимблдоне» вы, очевидно, полностью сосредоточены на тренировках. Но чем любите заниматься в свободное время? Раньше вы рассказывали, что даже ставили будильник во время турниров, чтобы посмотреть «Формулу-1».
— Когда я в Лондоне, мой распорядок обычно очень простой: теннис, дом, сон — и так по кругу.
Но мне кажется очень важным иногда отключать голову от тенниса. Поэтому, когда появляется свободное время, я могу поиграть в гольф, пособирать Lego или посмотреть «Формулу-1».
Сейчас еще идет чемпионат мира по футболу, так что буду следить и за ним.
Теннис, конечно, очень важен, но не менее важно иногда отвлекаться от него и переключать мысли на что-то другое, — сказал Синнер в интервью Vogue.
Алькарас снялся и с «Уимблдона». Травма оказалась жесткой?