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Синнер об отсутствии Алькараса на «Уимблдоне»: «Теннису нужен Карлос. Желаю ему скорейшего восстановления»

Янник Синнер высказался о том, что Карлос Алькарас пропустит «Уимблдон» из-за травмы.

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— Последние несколько лет вы и Карлос Алькарас подталкиваете друг друга вперед, делите между собой крупнейшие титулы и формируете новую эпоху мужского тенниса. Каково было играть без своего главного соперника на «Ролан Гаррос» и теперь на «Уимблдоне»?

— Как я уже много раз говорил, теннису нужен Карлос.

Желаю ему скорейшего восстановления. Я знаю, что рядом с ним отличная команда, которая поддержит его и поможет вернуться на корт.

— Вы возвращаетесь на «Уимблдон» в статусе действующего чемпиона. Это как-то влияет на ваш настрой или вы подходите к турниру так же, как и к любому другому?

— Подхожу точно так же.

Я всегда говорю, что мы ничего не защищаем — мы всегда идем за новым результатом. Надеюсь, так будет и на этот раз.

Я понимаю, что это длинный турнир, и очень многое будет зависеть от старта. На траве я еще не сыграл ни одного официального матча, поэтому первый, а возможно и несколько первых матчей будут непростыми.

Но если мне удастся пройти этот этап, я знаю, что вместе с победами вернутся уверенность на траве и хорошие ощущения от игры.

Сейчас наша задача — найти хороший ритм на этом покрытии, а дальше посмотрим, как сложится турнир.

— На «Уимблдоне» вы, очевидно, полностью сосредоточены на тренировках. Но чем любите заниматься в свободное время? Раньше вы рассказывали, что даже ставили будильник во время турниров, чтобы посмотреть «Формулу-1».

— Когда я в Лондоне, мой распорядок обычно очень простой: теннис, дом, сон — и так по кругу.

Но мне кажется очень важным иногда отключать голову от тенниса. Поэтому, когда появляется свободное время, я могу поиграть в гольф, пособирать Lego или посмотреть «Формулу-1».

Сейчас еще идет чемпионат мира по футболу, так что буду следить и за ним.

Теннис, конечно, очень важен, но не менее важно иногда отвлекаться от него и переключать мысли на что-то другое, — сказал Синнер в интервью Vogue.

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