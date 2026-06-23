Газонный вопрос: готова ли Мирра Андреева взять второй большой титул подряд

Триумф в Париже может как сыграть Андреевой на руку, так и обернуться на Уимблдоне против нее. С одной стороны, такие большие победы добавляют уверенности в себе, помогают раскрепоститься, сбросить лишнее давление. С другой — отнимают много эмоций, и на второй подряд забег за «Шлемом» их может не хватить. К тому же соперницы теперь будут настраиваться на Мирру еще сильнее, желая взять верх над чемпионкой последнего мейджора. Кроме того, несмотря на два хороших выступления на Уимблдоне, Андреева пока провела на траве меньше 20 матчей и из нынешней топ-10 играла на этом покрытии только с Линдой Носковой, причем уступила ей в Бад-Хомбурге — 2025 в двух сетах. Опыта матчей на траве с топами Мирре на решающих стадиях может не хватить.