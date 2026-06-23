Газонный вопрос: готова ли Мирра Андреева взять второй большой титул подряд

В Лондоне стартует Уимблдон — единственный турнир Большого шлема, который по-прежнему проводится на траве. Для Мирры Андреевой он может стать шансом закрепить успех после триумфа на «Ролан Гаррос», а для Новака Джоковича — возможностью воспользоваться проблемами конкурентов и завоевать 25-й «Шлем» в карьере. Какие расклады сложились перед началом соревнований — в материале «Известий».
Серена и чемпионки
Хотя до старта турнира осталось совсем немного времени, а квалификация к нему уже началась, о явных фаворитах говорить сложно, особенно в женской сетке. У девушек вообще никто не побеждал дважды после 2016 года, когда свой седьмой титул в одиночном разряде на этих кортах завоевала Серена Уильямс. Кстати, 44-летняя американка, недавно вернувшаяся в тур в паре, на Уимблдоне выступит и в одиночном разряде — организаторы дали ей специальное приглашение. А вот ее старшей сестре Винус уайлд-кард в одиночку не досталась, так что она сыграет только в паре с Сереной.
Кстати, Уильямс-младшая будет лишь одной из четырех участниц Уимблдона с опытом побед здесь. Также в Лондоне выступят Елена Рыбакина (чемпионка-2022), Барбора Крейчикова (2024) и Ига Свентек (действующая чемпионка). Побеждавшая в 2023-м Маркета Вондроушова только что получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ от допинг-теста в конце прошлого года, когда к ней пришли в неположенное время, а сотрудник, по словам чешки, отказался представляться и показывать документы. Все остальные бывшие победительницы Уимблдона уже закончили карьеру.
Триумф Мирры: за и против
Можно ли считать фавориткой этого турнира Мирру Андрееву? Отчасти да, хотя здесь шансы на успех у нее поменьше, чем на «Ролан Гаррос». Россиянка два раза за три попытки хорошо играла на Уимблдоне, дойдя из квалификации до ⅛ финала в 2023 году и став четвертьфиналисткой в прошлом сезоне. Стоит отметить, что при этом Мирра пока ни разу не была в четвертьфинале ни на Australian, ни на US Open, хотя вряд ли можно сомневаться в ее навыках игры на харде.
Триумф в Париже может как сыграть Андреевой на руку, так и обернуться на Уимблдоне против нее. С одной стороны, такие большие победы добавляют уверенности в себе, помогают раскрепоститься, сбросить лишнее давление. С другой — отнимают много эмоций, и на второй подряд забег за «Шлемом» их может не хватить. К тому же соперницы теперь будут настраиваться на Мирру еще сильнее, желая взять верх над чемпионкой последнего мейджора. Кроме того, несмотря на два хороших выступления на Уимблдоне, Андреева пока провела на траве меньше 20 матчей и из нынешней топ-10 играла на этом покрытии только с Линдой Носковой, причем уступила ей в Бад-Хомбурге — 2025 в двух сетах. Опыта матчей на траве с топами Мирре на решающих стадиях может не хватить.
С другой стороны, если россиянка сможет снова выйти на пик формы по ходу турнира, то шанс как минимум пройти далеко (до четвертьфинала, полуфинала) у нее весьма хороший. Да и форма большинства соперниц вызывает вопросы, особенно главных фавориток турнира, по мнению экспертов, то есть Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.
Белоруска вылетела с двух соревнований подряд («Ролан Гаррос» на грунте и Берлина на траве) с «баранкой» в решающей партии. Представительница Казахстана в целом не показывает хороших результатов с апреля, а на траве проиграла два матча из трех, после чего снялась с Бад-Хомбурга из-за дискомфорта в правом бедре. Действующая чемпионка Уимблдона Свентек в этом сезоне в целом не блещет и занимает в чемпионской гонке лишь 11-е место. Коко Гауфф недолюбливает травяные корты, Аманда Анисимова, год назад дошедшая до финала Уимблдона, испытывает проблемы со здоровьем. Словом, в этом сезоне на травяном «Шлеме» у женщин снова можно ждать сюрпризов.
Шанс для Джоковича
В мужском турнире интрига тоже есть. Конечно, Янник Синнер остается фаворитом, но мы не знаем, что у итальянца со здоровьем. Лидер мирового рейтинга ухитрился проиграть во втором круге «Ролан Гаррос», ведя 6:3, 6:2, 5:1, а на пресс-конференции говорил, что его внезапно покинули силы. После Синнер как минимум дважды проходил обследования в итальянских клиниках. Ни одного турнира на траве перед Уимблдоном Янник играть не стал, но, конечно, тренируется на соответствующих кортах.
Сомневаться в его способности набрать форму по ходу соревнований не приходится — вопрос в том, насколько он сейчас готов физически. Если Синнер восстановился и всё в порядке, то он действительно явный претендент на то, чтобы второй раз подряд стать чемпионом. Если же проблемы со здоровьем снова дадут о себе знать, то и в мужской сетке всё будет максимально непредсказуемо. Карлос Алькарас, напомним, всё еще не готов играть из-за травмы запястья.
Главный претендент на то, чтобы отобрать кубок у Синнера — Новак Джокович. Хотя сербу уже 39 лет, он второй фаворит после Янника, и на то есть основания. Новак как никто в нынешнем туре знает все секреты игры на траве, в то время как немалая часть топов показывает на этом покрытии свой худший теннис, в том числе выигравший «Ролан Гаррос» Александр Зверев. Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне, и этот турнир в отсутствие Алькараса выглядит лучшим шансом серба завоевать-таки свой 25-й титул на «Шлемах».
Из россиян же какие-то надежды могут быть на Даниила Медведева, но на мейджорах он не показывал результатов с 2024 года. Остается рассчитывать на то, что в Лондоне Даниил преодолеет это «Шлемовое проклятие» и вспомнит, как раньше блистал на таких турнирах, в том числе на Уимблдоне, где дважды подряд был в полуфинале. От Андрея Рублева и Карена Хачанова сейчас объективно можно ждать разве что борьбы за выход во вторую неделю, если всё сложится. А Роману Сафиуллину, для начала пожелаем пройти квалификацию.
Артем Тайманов