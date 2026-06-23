Сафин о будущем российского тенниса: «Кто-то да появится. Не бывает так, чтобы никто не вырастал»

У нас такой вид спорта, что нужна база в Европе. Из России не наездишься. Большинство «Фьючерсов» — в Европе. Если ты не прошел «Фьючерсы» в Европе, тебе ловить нечего. А раньше наши как делали? Ехали в Индию, Египет, набирали очки на слабых турнирах, потом приезжали в Европу и получали бублики, велосипеды (проигрывали 0:6, 0:6 — Спортс«“). Ехали обратно и удивлялись почему. Потому что набрали очков, но не научились играть. Поэтому все смеялись над нашими ребятами из постсоветского пространства. Иностранцы не ржали, потому что это были сладкие булочки, которые приезжали с очками и попадались такие пассажиры в первых кругах какого-нибудь там “Челленджера”. Все мечтали играть с этими товарищами, — сказал Сафин в интервью своей сестре Динаре и Анне Чакветадзе для канала “Лучший теннисный подкаст”.