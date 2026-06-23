Сафин о будущем российского тенниса: «Кто-то да появится. Не бывает так, чтобы никто не вырастал»

— Что ждет российский теннис через 5−10 лет? Мы хотим, чтобы Медведев, Рублев и Хачанов играли долго, но что будет после них?
— Все равно кто-то вылезет у нас — кто-то да появится. Не бывает так, чтобы никто не вырастал. Но у нас всегда приходят к одному и тому же: лет в 12−13 нужно уезжать из России. Так и со мной было. Потому что нет условий совсем. Нет турниров, нет ничего.
— Ну и дорого в России.
— Во-первых, дорого. Плюс погода, плюс нет нормального места, где физподготовка и теннис были бы в одном месте. Постоянно куда-то едешь, вечные пробки. А приехал в Испанию или в Америку — там и фитнес, и теннис, и еда в одном клубе. Никуда не нужно выезжать, все есть на месте. Не говорим о хоромах — просто чтобы все было на месте.
У нас такой вид спорта, что нужна база в Европе. Из России не наездишься. Большинство «Фьючерсов» — в Европе. Если ты не прошел «Фьючерсы» в Европе, тебе ловить нечего. А раньше наши как делали? Ехали в Индию, Египет, набирали очки на слабых турнирах, потом приезжали в Европу и получали бублики, велосипеды (проигрывали 0:6, 0:6 — Спортс«“). Ехали обратно и удивлялись почему. Потому что набрали очков, но не научились играть. Поэтому все смеялись над нашими ребятами из постсоветского пространства. Иностранцы не ржали, потому что это были сладкие булочки, которые приезжали с очками и попадались такие пассажиры в первых кругах какого-нибудь там “Челленджера”. Все мечтали играть с этими товарищами, — сказал Сафин в интервью своей сестре Динаре и Анне Чакветадзе для канала “Лучший теннисный подкаст”.
Наш мужской теннис на спаде — после золотой эпохи. Чем она запомнилась?