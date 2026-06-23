Сафин не поедет с Рублевым на «Уимблдон»: «Мне надо с собой позаниматься, в свои игры поиграть»

— Ну как я с собой буду заниматься? Лето — отличное время. Мне нравится ездить, мне нравится путешествовать по горам. У меня несколько друзей, к которым я заезжаю в гости. Очень интересные товарищи: мы общаемся или я изучаю кое‑что. Поэтому мне тоже нужно время с собой, чтобы позаниматься, уроки поделать. Мы всегда же должны чему‑то учиться. Вот поэтому я обучаюсь кое‑каким вещам.