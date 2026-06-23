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Сафин не поедет с Рублевым на «Уимблдон»: «Мне надо с собой позаниматься, в свои игры поиграть»

Марат Сафин сообщил, что не поедет на «Уимблдон» вместе с Андреем Рублевым.

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Источник: Спортс‘’

— Увидим ли мы тебя на «Уимблдоне» с Андреем?

— На «Уимблдон» я не планирую ехать, в Нью‑Йорк — планирую. Мне надо с собой позаниматься, в свои игры поиграть (улыбается).

— Подожди, а как ты с собой будешь заниматься?

— Ну как я с собой буду заниматься? Лето — отличное время. Мне нравится ездить, мне нравится путешествовать по горам. У меня несколько друзей, к которым я заезжаю в гости. Очень интересные товарищи: мы общаемся или я изучаю кое‑что. Поэтому мне тоже нужно время с собой, чтобы позаниматься, уроки поделать. Мы всегда же должны чему‑то учиться. Вот поэтому я обучаюсь кое‑каким вещам.

А у Андрюши очень много домашних задачек. Поэтому, пока он задания не сделает, я никуда не приеду. Задача — стать автономным, а не быть привязанным к кому‑то. Чтоб ты мог жить и отвечать за свои поступки сам. Нехрен ходить со мной за ручку (смеется), — сказал Сафин в интервью своей сестре Динаре и Анне Чакветадзе для канала «Лучший теннисный подкаст».

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